A fine partita il tecnico del Barcellona Xavi Hernandez si presenta in conferenza stampa per commentare la gara dei suoi. Ecco le sue parole raccolte dal nostro inviato. "Abbiamo cercato di fare una linea a 3 dietro e Alonso era più avanzato, doveva trovare più spazi e passare tra l'interno e il laterale per cercare l'uno contro uno. Lo abbiamo provato un paio di volte ma faticato nel ritmo e nella circolazione, nell'ultima mezz'ora abbiamo giocato meglio e trovato più spazi. Correvamo di più e abbiamo trovato riferimenti sulle fasce. Vogliamo attaccare molto, nel primo tempo c'è mancato un po' di ritmo e circolazione, lo abbiamo trovato nel secondo tempo. Dobbiamo fare autocritica al di là delle decisioni arbitrali. Sono indignato per le decisioni arbitrali, episodi confusi, avrei voluto chiarirmi con l'arbitro, capire se si è sbagliato, capire perché ha annullato il gol, è un'ingiustizia ma è il calcio. Ora ci mancano tre finali, ci è successo già a Monaco di perdere, dobbiamo fare autoritica e riprendere con intensità e ritmo, ma oggi l'indignazione è molta. Secondo me l'arbitro dovrebbe venire qui e dare spiegazioni, indignazione è l'unica parola che mi viene in mente. Piqué dalla panchina? Pensavamo fosse meglio far partire altri, l'altro giorno è uscito stanco, decidiamo per il bene della squadra ma quando è entrato ha portato qualità.