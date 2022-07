Dopo la vittoria contro il Southampton, il Villarreal di Unai Emery ottiene un pareggio per 1-1 contro il Fulham nell'ultimo test in Inghilterra prima di affrontare sabato a Pescara l'Inter nella prova generale prima dell'inizio del campionato spagnolo. Passano in vantaggio gli iberici al 34esimo con la rete firmata da Dani Parejo, i Cottagers trovano il pareggio a quattro minuti dal novantesimo con Aleksander Mitrovic. La squadra di Unai Emery è sin qui imbattuta nella serie di amichevoli estive, con quattro vittorie e due pareggi.