Il Viktoria Plzen batte il Banik Ostrava, ma perde un giocatore per infortunio: nel corso del match, infatti, l'attaccante Jan Kliment è dovuto uscire a causa di un problema muscolare accusato dopo uno scatto ai muscoli posteriori della coscia sinistra, una recidiva per lui visto che già a settembre ha dovuto fermarsi per qualche partita proprio per uno stiramento nello stesso punto. "Vedremo cosa gli è successo dopo gli esami, ma non sembra nulla di buono. Mancano ancora quattro partite di campionato e due di Champions League prima della pausa. Sarà estremamente difficile. Stiamo perdendo giocatori importanti, Ma credo che con morale, entusiasmo e responsabilità porteremo a buon fine questa prima parte di stagione", ha dichiarato il tecnico Michal Bilek.