Sono andati tutti venduti i biglietti della Curva Ferrovia e dei Distinti per Spezia-Inter, gara in programma allo stadio Picco venerdì prossimo, alle 20.45. Lo ha annunciato il club ligure, precisando che, a partire dalle 12 di domani, verranno messi in vendita gli ultimi tagliandi ancora disponibili per il settore Tribuna e per il settore Curva Piscina, oltre quelli a visibilità ridotta dei Distinti. (35 € centrale, 25 € laterale).

