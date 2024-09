In attesa delle parole dei protagonisti, attesi in conferenza stampa alle 20.00 nella sala stampa di San Siro, l'allenatore della Stella Rossa, avversario di domani dell'Inter in Champions League, squadra peraltro già in viaggio per Milano, ha stilato la lista dei giocatori chiamati a sfidare i campioni d'Italia. Di seguito tutti nomi inseriti nella lista dei convocati da Vladan Milojević, lista nella quale compare anche Omri Glazer, che ha evidentemente recuperato dall'infortunio rimediato nello scorso match contro lo Zeleznjicar Pancevo.

Omri Glazer

Marko Ilić

Ivan Guteša

Jung Woo Seol

Uroš Spajić

Naser Điga

Vanja Drkušić

Stefan Leković

Milan Rodić

Rade Krunić

Dalsio Gomes

Timi Maks Elšnik

Gelor Kanga

Andrija Maksimović

Luka Ilić

Silas Katompa Mvumpa

Aleksandar Katai

Yegor Prutsev

Peter Olanjinka

Nemanja Radonjic

Felicio Milson

Bruno Duarte

Sherif Endiaye.