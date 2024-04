Secondo le informazioni di Milannews.it, Gerry Cardinale, proprietario del Milan, potrebbe raggiungere Milano lunedì sera per presenziare di persona al derby della Madonnina, sulle tribune di San Siro. Dove, invece, non si presenterà Steven Zhang, in Cina da diversi mesi. Il presidente dell'Inter, come riportato in queste ore, è sul punto di chiudere l'accordo per un finanziamento con il fondo americano Pimco che gli consentirà di tenersi il club nerazzurro ripagando il prestito da 275 milioni di euro più interessi concesso nel 2021 da Oaktree.