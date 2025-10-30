Paolo Zanetti, allenatore del Verona, pensa già all'Inter dopo il ko contro il Como: "Noi non dobbiamo mai perdere fiducia. Abbiamo la partita con l'Inter difficilissima, questa è la Serie A. Avremmo dovuto stravincere alcune partite e non è successo, ci ha messo in una situazione difficile in classifica. Ma la squadra dà tutto, non sbaglia atteggiamento, crea contro tutte. Anche oggi contro il Como. Dobbiamo crescere, dico sempre le stesse cose, ma bisogna fare gol", ha detto in conferenza stampa.