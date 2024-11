Buone notizie per Paolo Zanetti, allenatore dell'Hellas Verona: il difensore polacco Pawel Dawidowicz scalda i motori per il rientro in campo e lo afferma chiaramente. Ospite speciale della cena per il 55esimo anniversario del club Santa Lucia, Dawidowicz ha rassicurato i tifosi sullo stato del suo infortunio muscolare rimediato in Nazionale un mese fa, annunciando che la sua volontà è quella di essere almeno in panchina nel match di sabato prossimo contro l'Inter al Bentegodi.