Il Venezia trova ossigeno puro dal turno infrasettimanale, in virtù della vittoria strappata in rimonta all'Udinese. Al Penzo, i lagunari ribaltano gli ospiti da 0-2 a 3-2, anche grazie ai due rigori trasformati da Joel Pohjanpalo: "E' stato strano essere sotto 2-0 in casa soprattutto per la grande atmosfera che c'era. E' una bella spinta per il nostro morale anche in vista dell'Inter, che sarà la prossima partita. Era importante vincere e conquistare tre punti in casa", il commento dell'attaccante finlandese in conferenza stampa.