Intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico del Venezia Eusebio Di Francesco ha commentato così il match perso oggi contro l’Inter: “Dispiaciuti perché la squadra ha dato il massimo, ho dovuto modificare alcune cose, avevamo gli uomini contati e alcuni erano fuori ruolo. Peccato per il gol preso nel primo tempo, sicuramente potevamo fare un po’ meglio negli ultimi 30 metri. Peccato perché le occasioni le abbiamo avute, le hanno avute anche loro. Abbiamo ribattuto colpo su colpo, peccato, ma non posso dire nulla ai miei ragazzi”.

Qualche freccia in più al tuo arco la meriti.

“La società sa benissimo che ci dobbiamo muovere il prima possibile. Poi si sono inanellati degli infortuni in alcuni reparti, non riusciamo a dare continuità. Qualcosina si è mosso e qualcosa ancora ci sarà, serve qualche freccia in più, sono d’accordo. La società lo sa e sono tranquillo, non dobbiamo perdere la capacità di restare dentro le partite”.

Ora subito due scontri diretti.

“È un discorso che avevamo fatto con la società e con il direttore, quella di oggi era una partita jolly. La differenza con l’Inter ci può stare e c’è, anche se oggi in campo non si è vista così tanto. Abbiamo bisogno però di mettere in campo nuovi giocatori”.

Come percepisce Napoli e Inter?

“Molto simili, sono squadre importanti. l’Inter ha delle soluzioni in più, ha più competizioni mentre il Napoli può allenarsi tutta la settimana per il campionato. È ovvio che l’Inter potenzialmente ha la rosa più importante del campionato che può lottare su più fronti”.