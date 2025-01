Dopo Gianluca Busio, è Eusebio Di Francesco ad anticipare i temi di Venezia-Inter ai microfono di DAZN: "Veniamo da risultati positivi e da ottime prestazioni, magari l'ultima al di sotto delle precedenti - le premessa del tecnico dei lagunari -. In generale, il problema che è che siamo corti come squadra, abbiamo avuto un po' di infortuni e situazioni legate al mercato. Le mie scelte sono ridotte, ma la squadra ha preparato questa sfida difficile, proibitiva, ma ce la metteremo tutta per portare a casa un risultato positivo".

La partita d'andata l'hai usata come riferimento per convincere i tuoi a fare punti oggi?

"A livello psicologico, ho usato le immagini delle gara d'andata perché si è giocata poco tempo fa e perché l'Inter è questa a livello di identità. Per far capire ai miei che si può fare, ovviamente andando oltre le difficoltà. Dobbiamo usare le armi a nostra disposizione, voglio la continuità rispetto a quanto mostrato nel finale a San Siro. So che non è facile ma ci dobbiamo provare".

L'Inter ferita può essere un problema?

Mah, guardiamo in casa nostra. Loro saranno arrabbiati per la Supercoppa ma hanno vinto tanto. Noi abbiamo i nostri obiettivi, anche noi vogliamo fare un risultato positivo".