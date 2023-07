In attesa di sfidare l'Inter martedì a Tokyo, il Paris Saint-Germain rimpolpa il proprio parco portieri con l'arrivo del 22enne Arnau Tenas, proveniente dal Barcellona dal quale si è svincolato a giugno, che ha firmato un contratto fino al 2026 con il club transalpino. Colonna delle nazionali giovanili iberiche, Tenas ha parlato così ai microfoni dei canali ufficiali del PSG: "Sono molto felice di unirmi a questo grande club e di far parte della famiglia dei portieri del Paris Saint-Germain.

Qui grandi portieri hanno fatto la storia di questa squadra. Il mio obiettivo? Solo uno: vincere il più possibile e lottare per tutte le competizioni che giocheremo. Perché so che questa squadra e questo gruppo possono farcela. So che è un ottimo gruppo, non ho avuto altro che feedback positivi e penso che possiamo fare grandi cose insieme".