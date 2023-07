Il Red Bull Salisburgo, squadra che il prossimo 9 agosto ospiterà l'Inter per un'amichevole di lusso internazionale, ha un nuovo allenatore. Si tratta di Gerhard Struber, 46 anni, che ha firmato coi Roten Bullen un contratto della durata di due stagioni. Struber vanta esperienze con l'RZ Pellets WAC in patria, ma anche col Barnsley in Inghilterra e coi New York Red Bulls nella MLS statunitense.

"Sono davvero contento di avere questa opportunità, che è sicuramente il momento clou della mia carriera da allenatore fino ad ora. Dato che ho lavorato per diversi anni in varie posizioni nella Academy, per me è una sorta di ritorno a casa. La sfida di lavorare per il Salisburgo è enorme. Dobbiamo quindi dare il massimo dal mio primo allenamento", le sue prime parole.