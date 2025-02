Cessione in attacco per la Fiorentina, a pochi giorni dalla doppia sfida in campionato con l'Inter (il recupero del Franchi giovedì e il match di San Siro di lunedì prossimo). Il club viola ufficializza "di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christian Kouamé all’Empoli F.C".

Dall'altra parte è arrivato anche il comunicato del club azzurro: "Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con ACF Fiorentina per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Michael Kouakou Kouamé".