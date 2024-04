Autore del gol che ha permesso all'Udinese di portare a casa un punto dalla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, Florian Thauvin si è detto non completamente soddisfatto dall'esisto della gara: "Avremmo potuto fare meglio, abbiamo avuto chiare opportunità di segnare, non sono felice così, al di là del gol - le parole del francese ai canali ufficiali del club friulano - Sono contento a livello personale per aver segnato, ma alla fine non è stato sufficiente per ottenere i tre punti. Ringrazio molto i tifosi per l’appoggio, sto facendo il meglio che posso per aiutare la squadra e il club in questa stagione difficile. Voglio fare tutto ciò che serve per salvarci".