"Spazio nel finale? Dobbiamo fare gol in 4 contro 2. Abbiamo fatto una grandissima partita contro una corazzata, sotto di un gol dopo un rigore molto molto dubbio. Abbiamo reagito, subito poco, pareggio meritato, poi nel secondo tempo sapevamo che loro sarebbero partiti forti ma abbiamo resistito. Potevamo andare avanti, situazione da gestire meglio, e prendiamo gol in contropiede in cui c'è la qualità degli avversari. I ragazzi hanno dato tutto, giocato una gran partita. Fa male rivedere le immagini di quell'occasione mancata". Queste le parole di Andrea Sottil , tecnico dell'Udinese, a SkySport a margine del ko con l'Inter.

Continuate a segnare poco nonostante i tanti tiri.

"Concordo. Offriamo prestazioni importanti, tiriamo tanto in porta e stazioniamo in area di rigore avversaria. Poi i gol non stanno arrivando magari per scelte sbagliate, per mancanza di cattiveria... Anche oggi sorridevo con rammarico: di fronte a quella ripartenza fallita alla fine viene fuori il 3-1 per loro. Stiamo lavorando tanto sotto porta, spiace non raccogliere niente".

Squadra comunque in linea con i programmi.

"Sono sempre ottimista, poi è chiaro che appena finita la partita brucia, soprattutto quando la prestazione c'è. Stiamo raccogliendo poco, ma il mio compito ora è preparare la partita di La Spezia".