Cade per 2-0 in casa dei campioni d'Italia l'Udinese di Kosta Runjaić che a fine partita a Sportmediaset analizza così il match: "Il gol è stato un grande regalo che abbiamo fatto all'Inter che non sarebbe dovuto capitare, poi da lì la partita è cambiata. Non si possono concedere questi regali a squadre come l'Inter, perché poi ti fanno male".

Come mai l'Udinese in stagione ha avuto questi up and down? E cosa si aspetta dal futuro?

"Le stagioni hanno up&down, ma il nostro è un processo e me lo aspettavo. Siamo focalizzati sul lavoro da fare, dobbiamo lavorare sodo e concentrarci sui dettagli per cercare di raggiungere una qualità sempre migliore".