Intervistato dai canali ufficiali della Fiorentina, Ignacio Pussetto commenta così il match perso per 2-1 in casa contro l’Inter: “C’è rammarico per il gran secondo tempo che abbiamo fatto. Penso meritassimo un po’ di più. Sono contento di aver segnato oggi, ma sono dispiaciuto per il risultato. Con questa squadra penso che avremmo potuto prendere qualche punto oggi. “C’è la consapevolezza di aver giocato contro una squadra che lotta per lo scudetto, quindi sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. L’abbiamo affrontata nella miglior maniera e abbiamo dato tutto”.