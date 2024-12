"Penso che la squadra nel primo tempo abbia vinto tanti duelli, abbiamo preso tante seconde palle e riuscivamo a salire bene. Nel secondo tempo, forse anche per i cambi - si potevano fare prima o si potevano fare un po' più tardi - eravamo un po' più stanchi. Arrivavamo sempre mezzo secondo dopo i giocatori del Napoli e se lasci mezzo secondo a giocatori così diventano devastanti". Così Lorenzo Lucca, ospite a TV12, ha parlato del ko incassato in casa contro la squadra partenopea dopo un primo tempo che aveva fatto sperare in un'impresa. "Ho perso qualche duello e qualche pallone di troppo. Devo migliorare molto su quello, specie in una squadra come questa" ha aggiunto prima di parlare della prossima sfida in agenda, ovvero il match di Coppa Italia contro l'Inter.

La sfida all'Inter in Coppa Italia:

"Con tutte le forze proveremo a passare il turno. La Coppa Italia ti dà visibilità in più, ti confronti con squadre di livello mondiale. Devi cercare di fare la tua partita e, se riesci, di portarla a casa, perché ti giochi i quarti di finale".