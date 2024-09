Dopo il triplice fischio di Udinese-Inter tocca a Lorenzo Lucca analizzare a caldo l'esito del match del Bluenergy Stadium davanti alle telecamere di DAZN: "C'è rammarico per non aver strappato un pari o i tre punti, abbiamo preso due gol per disattenzione ma non abbiamo mollato. Ora pensiamo a Lecce, dobbiamo continuare così".

Come ti trovi a giocare con due mezze punte?

"Giocare solo con Thauvin che mi gira attorno mi porta a restare isolato, ma devo crescere e attaccare lo spazio. Sono contento per il gol ma dispiaciuto per la sconfitta, abbiamo fatto una buona prestazione contro la squadra forse più forte d'Italia".

Cosa vedi davanti a te?

"Sono concentrato sull'obiettivo, devo lavorare e fare quello che mi dicono il mister e la società".