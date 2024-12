"Soddisfatto dopo la partita con il Napoli non sono perché voglio sempre vincere, è stato un primo tempo all’altezza, stavamo vincendo 1-0. Poi nella ripresa il Napoli ha alzato il livello. Abbiamo subito gol semplici. Dobbiamo lavorare ogni giorno e dimostrare che possiamo arrivare a questi livelli anche noi. Servirà tempo per aggiustare alcune cose. Vedo però una squadra che vuole fare bene, dobbiamo essere consapevoli, concentrati" ha detto Gokhan Inler, direttore tecnico dell'Udinese, a TV12, dove il dirigente del club bianconero, prossimo avversario dell'Inter in Coppa Italia, è tornato a parlare sul ko casalingo dello scorso turno di campionato incassato contro la squadra di Antonio Conte.

Qualcuno dice che la squadra ha perso grinta, come la vede lei?

"I ragazzi sono professionisti, la mentalità è cambiata, un peccato che adesso ci sia questo periodo meno bello. Però la squadra si impegna, dobbiamo tutti insieme alzare l’asticella per fare quello step dopo la montagna, la stagione è ancora lunga. Dobbiamo vedere partita dopo partita".

Come procede il lavoro con Lucca?

"Con Lorenzo ci ho parlato oggi. Sono molto contento di lui, è un ragazzo splendido, che dà sempre il massimo. È un attaccante che può fare grandi cose, sono contentissimo di averlo, è forte e italiano, l’Italia ha bisogno di grandi attaccanti, Lorenzo è uno di questi. Gli dico sempre di lavorare insieme perché abbiamo obiettivi alti entrambi".