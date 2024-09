Gökhan Inler, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, è uno dei protagonisti del match del Bluenergy Stadium chiamato ad inquadrare l'imminente sfida contro l'Inter ai microfoni di DAZN: "Questo ruolo mi piace, sono sempre vicino alla squadra - esordisce lo svizzero -. Oggi abbiamo una gara difficile, serve sempre mentalità".

Come giocherete questa partita rispetto a quella di Roma?

"Contro la Roma è stata molto difficile, ha dimostrato carattere e non siamo entrati in partita. Oggi abbiamo un sistema diverso con tre centrocampisti, vogliamo dare più stabilità. L'Inter è una squadra di campioni, dobbiamo dare il massimo. Quando perdi una partita hai poco tempo per reagire: in Coppa Italia abbiamo fatto bene, i giovani devono capire la mentalità ed essere più aggressivi. Abbiamo parlato tutti i giorni, siamo pronti".