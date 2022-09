Protagonista dell'avvio di stagione da sogno dell'Udinese, culminato prima della sosta con il successo in rimonta sull'Inter, Gerard Deulofeu non nasconde la sua contentezza per quanto fatto finora dalla squadra di Andrea Sottil, attualmente terza della classe con il record storico di punti per il club dopo sette giornate: "È un momento magico a cui bisogna dare molto valore - le parole dello spagnolo a Marca -. Da tanto tempo non vedevo questa gioia e lo stadio così pieno. Dobbiamo goderci il ​​momento e continuare a lottare per continuare a crescere".