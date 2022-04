Dopo il successo contro il Genoa, l'Hellas Verona è pronta alla trasferta di San Siro di sabato pomeriggio contro l'Inter. Di seguito la presentazione della sfida dell'allenatore degli scaligeri Igor Tudor, in conferenza stampa.

Come sta la squadra? Una valutazione sull'Inter?

"È una delle partite più belle, c'è poco tempo tra le due partite, ma sono sufficienti per recuperare bene dopo una bella vittoria in casa, che ci dà carica. Giocare a San Siro ti dà grande motivazione. Proveremo a fare una bella gara".

Come sta Barak?

"Ha avuto quest'influenza intestinale che è piuttosto pesante. Non si è ancora allenato con noi, è in forte dubbio. Veloso è invece vicino al rientro. Gli altri sono a posto, anche Lasagna".