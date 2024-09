Prima sconfitta stagionale per il Torino, andato ko nel lunch match casalingo contro la Lazio. Risultato che l'allenatore granata non digerisce: "Mi dà fastidio e non lo capisco" come ha ammesso in conferenza stampa post-match. "È una squadra che quando non vengono le cose, si abbassa l'autostima. Su questo dobbiamo crescere: nella ripresa abbiamo dimostrato che possiamo starci, ma dobbiamo avere il coraggio di giocare. Mi dà fastidio quando qualcuno si nasconde. Ci vuole anche intensità in ciò che si fa" ha tuonato Paolo Vanoli mandando un messaggio chiaro al suo Torino, atteso nel prossimo turno in casa dell'Inter.

Cos'è successo con la sua espulsione?

"È una battaglia che faccio con gli arbitri: non come quest'anno, sono migliorato su questo aspetto. Ho solo detto tranquillamente al quarto uomo che poteva ammonire Guendouzi, poi però arriva e ti sbatte fuori il giallo senza dirti niente...Un allenatore deve migliorare, l'ho detto anche a Rocchi, ma a volte il calcio è bello anche per le discussioni".

Come sta Vanja? Come ha visto Paleari?

"Ha provato fino all'ultimo dopo il trauma con un compagno, ha provato e non ce l'ha fatta. Ottima gara di Paleari, ero comunque tranquillo e ha fatto bene".