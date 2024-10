Il centrocampista del Torino Samuele Ricci commenta così in sala stampa la sfida persa oggi per 3-2 in casa dell'Inter: "Sicuramente speravo in un risultato diverso - ha esordito il calciatore granata -. Sapevamo che era una partita complicata e ce la siamo complicata da soli. Sono cose che capitano. La prestazione c’è stata dopo l’espulsione. Questo è l’importante.

Ti trovi meglio quest’anno o l’anno scorso nel centrocampo del Torino?

"Mi risulta difficile rispondere. Quest’anno è cambiato il gioco. Questo gioco ci si addice un po’ di più. Bisogna migliorare ancora tanto. Anche il tiro da fuori lo stiamo affinando in allenamento, soprattutto noi centrocampisti".

Come sta Duvan? E poi un bilancio di questo primo quadrimestre?

"Speriamo per Duvan che sia il meno possibile. Lui era proccupato. Le immagini non sono delle migliori. È un ragazzo molto carismatico. Gli siamo vicini. Per il primo quadrimestre bilancio positivo, al di là dei risultati negativi che ci sono stati ultimamente. Siamo ragazzi che vogliono migliorare. Siamo un gruppo unito.

100 presenze in Serie A. Che emozioni prova?

"Fanno piacere. Speravo in un risultato diverso. Spero che c’è ne siano anche di più. Ho tanti anni davanti. Devo crescere su tante cose. Penso pero di essere cresciuto come uomo e come persona. Tutti gli allenatori e compagni che ho avuto mi hanno dato grande mano".