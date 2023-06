Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Inter, il tecnico del Torino Ivan Juric tocca in primo luogo il tema del suo futuro in granata: "Domani ci troviamo. Eravamo concentrati sul risultato, domani ascolto come si pensa di fare le cose e quali sono le idee della proprietà. Ci sono incognite, giocatori non nostri, è normale ascoltare le idee del presidente"

Cosa la fa rimanere al Toro?

"Qui sono felice, ringrazio la società che mi fa lavorare in autonomia e libertà. Mi piace costruire le piscine per il recupero dei giocatori e inserire. Su questo sono felice e soddisfatti, in altri posti non è così. Domani facciamo una bella chiacchierata, voglio vedere cosa pensa il presidente: lui sa cosa vuole fare, io ascolterò e poi vedrò se c'è possibilità di progredire e andare avanti".

C'è grande tristezza per la sconfitta?

"C'è rammarico per non aver ottenuto l'ottavo posto. Abbiamo avuto tante situazioni, i ragazzi sono stati stupendi. Anche chi ha giocato poco non ha mai fatto vedere di essere scontenti: siamo un gruppo forte e competitivo. Il mio ringraziamento va a chi ha giocato meno ma si è sempre allenato bene".

Scommetterebbe sulla sua permanenza?

"Ci sono tante situazioni aperte, è importante vedere come si vuole fare"