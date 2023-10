Sarà il Torino il primo avversario dell'Inter al rientro dalla sosta per le Nazionali. Ad analizzare il momento dei granata dopo la sconfitta nel derby con la Juve ci pensa il presidente Urbano Cairo, intercettato dai media in occasione della presentazione della partenza del Giro d'Italia 2024 presso il palazzo della Regione Piemonte: "La partita non ci è piaciuta, si è visto poco da ambo le parti. È stato brutto perdere così, non ha fatto piacere. Fiducia in Juric? Totale - assicura il numero uno del club -. Non è che il Toro negli ultimi 30 anni ha vinto tantissimi derby, le vittorie sono più precedenti. Dobbiamo fare meglio.

Era una gara totalmente alla portata. C'è stato un primo tempo di studio, senza grandi occasioni. Si poteva fare qualcosa di più. Sono stato molto deluso e molto molto dispiaciuto. Quello che non riesco a fare con Juric che non ascolta la mia formazione, l'ho fatto con il giro che passa vicino a casa mia, a Masio...".