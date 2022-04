Il tecnico dello Spezia Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita del 'Picco': "Ho solo da ringraziare i nostri tifosi a nome mio e dei giocatori. Sono sempre stati presenti e mi auguro che anche oggi sarà così. Il passato? Oggi sono allenatore dello Spezia e abbiamo una partita importante da giocare e la giocheremo al massimo cercando di portare a casa il risultato. Maggiore? In questo momento sta giocando più indietro, può ricoprire diversi ruoli in campo e per un giocatore di calcio è un aspetto importante".