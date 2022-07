L'esterno offensivo Gabriel Strefezza , intervistato da Sky Sport , si proietta al prossimo campionato direttamente dal ritiro del Lecce : “Stiamo andando forte, siamo un po' stanchi ma la preparazione è così. Siamo contenti di essere in Serie A, è un obiettivo che volevamo tutti. Siamo un gruppo giovane partito con grande entusiasmo, sono molto tranquillo anche per i nuovi arrivati”.

La promozione porta il marchio del brasiliano, mai così prolifico da quando è in Italia: “Penso sia stato favorito dal 4-3-3 e dal mister che mi diceva di stare più vicino alla porta che i goal sarebbero arrivati. In Serie A ci sono esterni forti come Leao e Di Maria ma quello che mi ispira di più è Chiesa. Obiettivi? Segnare 10 goal e la salvezza del Lecce”.

Giacomo Principato