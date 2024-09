Uno degli assenti forzati della sfida di martedì di Champions League in casa Stella Rossa è il difensore australiano Milos Degenek. Che intervistato dai canali ufficiali del club, afferma che assisterà al match contro l'Inter in compagnia dei tifosi a Belgrado, dove saranno costretti a rimanere a causa del divieto di trasferta: "Non sarò con la squadra a Milano, ma sarò allo stadio per vedere la partita con i tifosi. Credo nei miei compagni, che saranno coraggiosi e che lasceranno il cuore in campo per la maglia biancorossa".

Degenek parla poi dell'incrocio europeo: "L'Inter è una squadra di qualità, domina da anni il calcio italiano, ma i giocatori dello Zvezda non devono avere paura di nessuno. Lo sappiamo tutti, quindi sono sicuro che giocheranno con l'atteggiamento giusto martedì. È un grande peccato a causa del divieto l'assenza di tifosi, ma al club è venuta l'idea di guardare la partita tutti insieme al Marakana".