Intervistato da DAZN, il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha analizzato così il match pareggiato contro l'Empoli: "Partita ben giocata, non facile. Abbiamo interpretato bene il match, ci sono state occasioni da entrambe le parti e il risultato è giusto. Il punto oggi è positivo ma soprattutto la prestazione. In passato abbiamo vinto e poi subito perso, oggi abbiamo gestito e sono molto contento per la squadra"