Dopo il pareggio di Empoli, Ivan Provedel, portiere dello Spezia, si è proiettato già alla sfida di venerdì quando al Picco arriverà l'Inter: "Venerdì prossimo affronteremo l'Inter, in uno stadio che sarà sicuramente caldissimo. E noi arriveremo carichi a quel match, consci che i nerazzurri stanno lottando per lo Scudetto, ma anche noi abbiamo un obiettivo importante da raggiungere e cercheremo di fare del nostro meglio per provare a portare via punti anche a loro. Quanto manca per la salvezza? Difficile dirlo. Per ora non è ancora il momento di fare calcoli, ma piuttosto quello di continuare a lavorare con concentrazione per portare a casa altri punti determinanti", le sue parole ai canali ufficiali bianconeri.