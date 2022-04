Spezia-Inter, gara valida per la 33esima giornata di Serie A, in programma venerdì prossimo alle 19, viaggia verso il tutto esaurito. Allo stadio 'Picco', che "si avvicina rapidamente al sold out', come informa il club ligure, sono previsti undicimila spettatori e centinaia di addetti ai lavori accreditati, la cornice di pubblico delle grandi occasioni degna di ospitare i campioni d'Italia.