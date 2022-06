Denis Biavati, tecnico del Bologna Under 17, è comprensibilmente euforico dopo la conquista dello scudetto di categoria arrivato dopo una pazza rimonta da 0-2 a 3-2 completata ai danni dell'Inter: "È stata una gara incredibile, è bastata una scintilla alla fine, anche se avevamo ripreso in mano la partita poco prima - le sue parole ai canali del club felsineo -. Stavamo trovando buone soluzioni per metterli in difficoltà: dal gol di Ravaglioli siamo entrati in trance agonistica, e abbiamo fatto ciò che è successo. Questo è un gruppo che non molla mai, anche nei giorni difficili quando abbiamo perso con l’ultima in classifica perché la domenica dopo abbiamo giocato con la prima e abbiamo vinto. Questo è il risultato finale, solo con l’unità di gruppo e l’appoggio della Società era possibile. Serve menzionare anche i due classe 2006, Tito Gasperini e Tommaso Ravaglioli: il primo è stato con noi tutta la stagione, il secondo è arrivato per la parte finale ed è un buon giocatore. Se uno è bravo, deve giocare".