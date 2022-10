Tra le sorprese del Sassuolo visto in questa prima parte di stagione c'è anche Armand Laurienté, protagonista oggi di un'intervista su La Gazzetta dello Sport.

Armand, assist con l’Udinese, gol e assist con la Salernitana. Inserimento completato?

"E’ stato rapido, sono contento. Ma adesso viene il difficile: bisogna continuare così. Dionisi mi chiede di non esitare a dribblare, seguire l’istinto, prendere dei rischi, avere fiducia in me stesso".