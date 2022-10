"Siamo contenti ma anche dispiaciuti. La prestazione c'è stata, 70 minuti importanti. Ci manca ancora qualcosa, ma quando saremo tutti a pieno regime penso che faremo punti anche in queste partite. Io sto bene, mi porto dietro un problemino da qualche settimana". Così Davide Frattesi a DAZN dopo il ko con l'Inter. "Berardi? Lui fa la differenza, ci sta mancando, ma bravi anche quelli che l'hanno sostituito. Personalmente cerco di fare il massimo, poi per il mercato vedranno il mio agente e il direttore Carnevale. Avevo iniziato il ritiro malissimo perché sognavo di tornare alla Roma, poi mi sono rimboccato le maniche perché devo fare benissimo qui per poi andare in un top-club. Felice di essere rimasto, darò tutto finché sarò al Sassuolo".