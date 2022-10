Che emozioni hai provato per il gol?

"Un'emozione abbastanza forte perché vengo da un infortunio, sono stata contentissima di aver trovato il gol e di essere rientrata in questo modo. Un gol che serve a me personalmente e anche per il risultato di squadra".

A chi dedichi il gol?

"Può essere egoista ma lo dedico a me stessa per questi 11 mesi e poi a tutti i preparatori, lo staff e la società che mi è stata vicina".