Alessio Dionisi , tecnico del Sassuolo, parla a Sky dopo il ko con l'Inter in amichevole. "Sensazioni positive perché giocavamo contro una sq1uadra forte. Ritmi non forsennati, ci siamo adeguati ai loro perché spesso succede contro squadre così. Ed è paradossale che avevamo più assenze noi di loro. Siamo stati poco incisivi, ma abbiamo giocato anche se nel secondo tempo siamo un po' calati. Partita in equilibrio, giocata bene da entrambe".

"Pinamonti e Berardi? Nessun problema serio per entrambi. Abbiamo fatto meglio dell'altra amichevole, un buon test in vista del campionato. Poi giocavamo contro l'Inter e non basta. Frattesi sul mercato? Lui è del Sassuolo, ma a volte i giornalisti parlano di cose sperando che succedano. Ci abbiamo messo del tempo dopo l'estate a recuperarlo mentalmente, quindi oggi parliamo di cose concrete", spiega il tecnico neroverde.

Su Lukaku e Dzeko. "Sono difficili da marcare quando ti portano in area. Dzeko è fortissimo, gioca da numero 9 e da 10. Sicuramente il potenziale offensivo dell'Inter è forte, hanno anche caratteristiche diverse: Lukaku e Dzeko creano problemi in area, poi fuori devono lavorare in maniera differente".