Al Sassuolo riesce il secondo colpaccio in cinque giorni: dopo aver battuto a sorpresa la Juve, i neroverdi ammazzano un'altra grande, la capolista Inter. Un risultato che Alessio Dionisi, tecnico degli ospiti, ha commentato con soddisfazione in conferenza stampa:

Seconda vittoria con una top, se l'aspettava di potersela giocare alla pari con l'Inter?

"Lavoriamo per questo, ci spero. Stiamo crescendo, la prestazione di sabato ci aveva dato delle conferme, è cresciuta la consapevolezza di squadra. Questo poi determina quel secondo tempo. L'Inter ci ha messo in difficoltà, ma nella ripresa anche chi è entrato ha confermato che il livello si è alzato. E' un peccato non confermarci in futuro. Oggi ce la siamo giocata, è nella storia del Sassuolo, anche prima di me succedeva. Abbiamo giocato con 4 attaccanti, ci vuole qualità e disponibilità che non avevo visto col Frosinone. Ci godiamo la serata, sarebbe bello iniziare una striscia positiva non facile per una squadra come noi".

Aumentano i rimpianti dopo il secondo tempo del Frosinone? Ci spieghi la tua esultanza?

"Siamo una piccola grande famiglia, ho esultato senza ironizzare. Per quanto riguarda la partita, vorrei non avere rammarichi nelle prossime partite. A oggi, di tutte le partite giocate, la metto al primo posto. Non c'è una squadra così forte in Serie A, è la prestazione più grande che abbiamo fatto da quando sono qua".

Due gol a una squadra che ne aveva preso solo uno in cinque partite. Che giocatore è Boloca?

"Ti ringrazio per i complimenti. Boloca sta crescendo in maniera esponenziale, viene dal basso come me. Non dobbiamo mai smettere di volerci confermare. I gol fatti? Serve produrre e poi la qualità dei giocatori, sul secondo gol c'è quella del singolo".

Cosa serve per fare il salto nell'atteggiamento?

"Lo dico in due parole: umiltà e ambizione. La personalità ce l'abbiamo, ma l'ambizione non ti fa accontentare mai, il rischio è avere la pancia piena".