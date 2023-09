Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, a fine partita a DAZN è ovviamente soddisfatto della gara dei suoi: “Fa piacere, non me lo aspettavo, una grande prestazione di squadra, di gruppo. Abbiamo confermato la stessa determinazione vista contro la Juve e personalità con la palla. Nel secondo tempo l'Inter è calata, noi siamo cresciuti, se avessimo fatto un tempo come il primo sarebbe stata difficile ma sapevamo di giocare contro la squadra più forte del campionato. Serviva una partita importante, con episodi a favore, speriamo di poterci confermare come prestazione e come atteggiamento.

Giocare con quattro attaccanti non è semplice contro l'Inter, sai che puoi concedere qualcosa perché gli attaccanti poi vogliono andare in porta, forse solo uno ha caratteristiche di palleggio, gli altri tre no ma abbiamo portato avanti questa idea fino alla fine. Merito ai ragazzi, all'equilibrio che abbiamo mantenuto, chi è entrato non ha abbassato il livello ma lo ha mantenuto, anzi alzato. Speriamo che possiamo confermarci, cosa che mi preme da quando sono qui al Sassuolo, non siamo mai riusciti a mantenere un certo atteggiamento per tutto il campionato e dopo prestazioni del genere dispiace poi fare alcuni giri a vuoto.

Il gol di Berardi è pazzesco, tra l'altro lo conoscono, Mkhitaryan gli copriva il sinistro ma lui è tornato indietro per trovare lo spazio per il tiro. Vorrei che migliorassimo nel palleggio, ma abbiamo quattro attaccanti e tre sono più verticali, dobbiamo cercare di non scoprirci e quello che mi dà fastidio è che la coperta sembra corta contro il Frosinone e lunga contro l'Inter. Abbiamo messo in campo uno spirito giusto, ho preso un gruppo che aveva fatto bene, era arrivato ottavo, ma nessuno accettava di giocarsi il posto e questo diventava un limite perché qualunque scelta facessi l'altro era demotivato. Qualcuno è andato via, è arrivato qualcuno più motivato e spero che il segreto quest'anno sia questo”.