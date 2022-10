Non c’è tempo per riposare in casa Sampdoria. Dopo il primo successo in campionato ottenuto con la Cremonese ieri sera, il gruppo bluerchiato si ritroverà questa mattina agli ordini di Dejan Stankovic al 'Mugnaini' per preparare la sfida con l’Inter, prossimo impegno di campionato in programma sabato al Meazza (ore 20.45).