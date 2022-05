Marco Giampaolo non vuole sentire parlare di Samp giudice dello scudetto, alla vigilia dell'ultima sfida di campionato che metterà di fronte la sua squadra all'Inter, ancora in corsa per vincere la seconda stella: "No, non lo siamo. Il Milan lo è perché con due risultati su tre vince il titolo", le parole del tecnico dei blucerchiati. Che poi parla delle insidie che si presenteranno di fronte ai blucerchiati domani sera a San Siro: "Contro i nerazzurri - aggiunge - mi aspetto una partita difficile, contro una squadra fortissima, fisica e tecnica, piena di risorse. Ci arriviamo con una buona condizione fisica. Riproporrò la squadra delle ultime settimane, ma darò a qualcuno una soddisfazione per il comportamento avuto durante la settimana".