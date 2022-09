La centrocampista colombiana della Sampdoria Femminile Yoreli Rincon, ex dell'incontro che andrà in scena domenica pomeriggio contro l'Inter Women, parla a margine della cerimonia di inaugurazione della 62ª edizione del Salone Nautico di Genova del momento delle doriane: "Ci stiamo allenando benissimo, abbiamo fatto un bel ritiro e la squadra si sta compattando bene. Inoltre ci conosciamo sempre meglio, abbiamo più fiducia e con il mister ci troviamo molto bene però la strada è lunga. Speriamo di continuare così a partire dalla prossima sfida contro l’Inter. Mister Antonio Cincotta è importantissimo, ci aiuta tanto e personalmente mi ha fatto tornare a giocare felice in campo grazie alla sua fiducia, mi fa fare quello che voglio e questo conta tantissimo in campo. Per me la Sampdoria è importantissima, mi hanno accolto benissimo dal primo giorno, ci sentiamo come le prime figlie doriane e questo è importante".