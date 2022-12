Il ritiro a Malta è stato un 'viaggio speciale' per Lukas Wallner, difensore 19enne del Salisburgo. Al mercoledì scorso è stata offerta l'opportunità di confrontarsi contro una squadra di rango come l'Inter in amichevole: "Ho sicuramente imparato molto da questa esperienza - ha detto al sito ufficiale del club della Red Bull -. L'Inter è una squadra di altissimo livello, ha molta esperienza e tecnicamente ha giocato in modo quasi impeccabile".