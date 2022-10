Poco prima del fischio d'inizio di Inter-Salernitana, Maurizio Milan parla così a microfoni di Sky Sport: "È cambiato un po' il gruppo, abbiamo rinforzato la squadra in tutti i reparti e arriviamo carichi dalla vittoria della settimana scorsa e consapevoli che siamo alla Scala del calcio italiano con una grande protagonista - dice l'amministratore delegato dei granata -. La qualità più importante è la forza del gruppo di un grande trascinatore come mister Nicola e di altri campioni che abbiamo preso. Sicuramente quanto condotto dal presidente è creare un mix tra giovani emergenti e persone di grande qualità ed esperienza, come Candreva e altri".