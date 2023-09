Dopo il ko con l'Empoli, Antonio Candreva ha parlato a DAZN anche in vista del match di sabato contro l'Inter a Salerno. Ecco le dichiarazioni dell'ex nerazzurro raccolte da TMW.

Come stai? Sei uscito all’intervallo...

"Vediamo, faremo dei controlli domani. Ho sentito tirare all’adduttore destro, vediamo nelle prossime ore".

C’è stata un po’ di sfortuna?

"Non stiamo passando un momento positivo, è colpa nostra. Dobbiamo rimboccarci le maniche, il campionato è ancora lungo. Difficile con chiunque, non ci sono partite facili con nessuno. Se non si è compatti e duri in alcune circostanze la Serie A non perdona".

Che spiegazione ti stai dando di questo momento così difficile?

"Dobbiamo ritrovare la serenità, questo lo portano solo i risultati, non abbiamo alibi, dobbiamo rifarci nelle prossime partite".