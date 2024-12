Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, è intervenuto in conferenza stampa dopo il ko rimediato contro l'Inter in Coppa Italia. "Non è mai facile giocare contro di loro e noi questo lo sapevamo - le sue parole -. Dobbiamo lavorare molto e credere nel percorso perché se gli fai dei regali sei punito e poi diventa dura recuperare la partita. Se concedi gol facili non riesci a recuperare".

"Siamo felici che Alexis sia rientrato, ci ha portato qualità e leadership. Ora dobbiamo tutelarlo un passo alla volta nella fase di recupero. Affronteremo l'Inter in primavera e questa partita ci porterà esperienza - ha aggiunto -. Bijol fuori al primo tempo? Pensavo già prima della partita alle rotazioni".