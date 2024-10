Intercettato da SportMediaset nella pancia dell'Olimpico, Mile Svilar commenta a caldo il ko della sua Roma contro l'Inter: "Sono molto dispiaciuto di aver preso un gol così, ma è il calcio. In questo momento la palla non vuole entrare, è pesante ma dobbiamo andare avanti così e i gol arriveranno. Se nel calcio non si fanno errori non si fanno gol: è facile dire che uno ha fatto un errore, ma perdiamo e vinciamo come squadra".

Tu hai fatto il tuo dovere in un paio di occasioni.

"Sì, ho fatto il mio lavoro ma sono dispiaciuto che non ho potuto fare un po' di più".

La classifica inizia a preoccuparvi?

"No, siamo in un momento difficile ma se continuiamo così i gol e le partite buone arriveranno".

C'è qualcosa che si perde con il cambio in panchina?

"Tre o quattro settimane fa magari, ora stiamo facendo un buon lavoro. Le cose stanno andando male perché la palla non vuole entrare, non ci sono altre storie".

State soffrendo la contestazione dei tifosi?

"Chiaro che stiamo soffrendo il momento, tutti vogliamo vincere. Ma in questo momento dobbiamo stare più uniti possibile e andare avanti".