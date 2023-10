"Abbiamo preparato la gara nel migliore dei modi, giochiamo contro la squadra penso più forte della Serie A e sarà difficile. Daremo il massimo per portare punti a casa". Lo dice Leandro Paredes, intercettato a San Siro da DAZN prima del fischio d'inizio di Inter-Roma: "Un calo fisico possibile nel secondo tempo? Speriamo di no, abbiamo tante partite in poco tempo ma ci siamo preparati per dare il 100% - aggiunge -. Lukaku? L'ho visto tranquillo, ha tanta esperienza e oggi farà il meglio per noi e per la squadra".